Литва решила отозвать посла из России

МИД Литвы принял решение отозвать своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций, так как он становится «уязвимым».

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в «деле 13 января», – передает сообщение пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене «Интерфакс».

Уточняется, что также глава литовского МИД Линас Линкявичюс добавил, что положение посла в России осложняет и статус специального свидетеля, который был присвоен ему в рамках дела о взятке за выдачу визы.

«Поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну», – добавил министр.

Напомним, в конце марта по «делу 13 января» суд в Литве признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и назначил ему 10 лет лишения свободы.

После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда за вынесение заведомо неправосудного приговора.

Также в начале апреля был задержан бывший посол Литвы в России по подозрению в получении взятки за содействие в выдаче визы.