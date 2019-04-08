Бывшего посла Литвы в России задержали по подозрению в получении взятки

Служба специальных расследований Литвы задержала своего бывшего посла в России Римантаса Шидлаускаса, он подозревается в получении взятки.

«Согласно данным досудебного расследования, Шидлаускас и сотрудник филиала иностранного акционерного общества в Литве подозреваются в получении взятки от гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

По данным следствия, Шидлаускас обещал россиянину «повлиять на выдачу визы» для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.

Помимо Шидлаускаса служба специальных расследований задержала еще двух человек.

Напомним, Шидлаускас сначала был послом Литвы в Канаде, а с 2002 по 2008 год в России. С 2009 года возглавляет Литовскую ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.