Памела Андерсон обрушилась с оскорблениями в адрес США и Британии после задержания Ассанжа

Американская актриса Памела Андерсон заявила, что была шокирована задержанием основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем после выдачи его посольством Эквадора британским властям.

«Я в шоке. Я не могла ясно услышать, что он сказал? Он выглядит очень плохо. Как ты мог, Эквадор? (потому что он выставил тебя). Как ты могла, Великобритания? Конечно – ты сука Америки, и вам нужно отвлечься от вашей идиотской ерунды Brexit», – написала модель в Twitter.

Также актриса гневно отозвалась о нынешней политике президента Соединенных Штатов.

«А США? Этот ядовитый трусливый президент. Ему нужно сплотить свою базу? Вы эгоистичны и жестоки. Вы повернули весь мир задом наперед. Вы дьяволы, лжецы и воры. И вы будет гнить, а мы поднимемся», – заявила Андерсон.

Напомним, Великобритания сообщила, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с запросом американских властей о его экстрадиции. Задержание журналиста связали с усилением давления США на Латинскую Америку. Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы либо смертная казнь в связи с публикацией секретных документов Госдепартамента США.

Ранее Андерсон выступала в защиту Ассанжа, призывая президента Макрона предоставить основателю WikiLeaks убежище.