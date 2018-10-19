Сноуден дал оценку задержанию Ассанжа

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа «черным моментом для свободы прессы».

Сноуден написал в Twitter, что «кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя (...) материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории».

Он отметил, что критики Ассанжа могут радоваться, однако «это черный момент для свободы прессы».

В четверг стало известно, что Ассанжа задержала столичная полиция Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что решение было принято из-за неоднократного нарушения положений международных конвенций.

Адвокат пострадавшей стороны в деле Джулиана Ассанжа Элизабет Масси Фриц выразил надежду на возобновление расследования прокуратурой в Швеции, где основателя WikiLeaks обвиняют в изнасиловании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян после задержания Ассанжа объявила о победе всемирного лицемерия.

В Кремле выразили надежду, что все права основателя Wikileaks будут соблюдены.

Американист Виктор Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о незавидной участи Ассанжа после ареста.

Напомним, в 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.

Его главным опасением была депортация в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Эдвард Сноуден вынужден был покинуть США после того, как летом 2013 года обнародовал ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. В октябре 2018 года он заявлял, что не чувствует себя в безопасности в России, однако не переживает из-за этого.