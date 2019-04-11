В Кремле оценили возможность совместного с Турцией производства С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отдельные компоненты для зенитно-ракетного комплекса С-400 могут быть произведены в Турции.

При это Москва и Анкара не договаривали о полном совместном производстве комплекса, передает РИА Новости.

«Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может, это новые виды вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти», – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot. В Кремле подтвердили готовность расширять военно-техническое сотрудничество с другими странами.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД