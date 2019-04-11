Россия вышла в лидеры на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова вышли в лидеры на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Фукуоке (Япония).

Первое место на соревнованиях заняла японская фигуристка Рика Кихира, побив мировой рекорд. Она набрала 83,97 балла. Прежнее мировое достижение (82,51) установила тоже Кихира декабре 2018 года в Ванкувере, передает РИА Новости.

Второй стала Туктамышева (80,54), третьей – японка Каори Сакатомо (76,95).

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Россиянка Софья Самодурова заняла шестое место с результатом 68,61 балла. Выступления Тутктамышевой и Самодуровой позволили сборной России выйти на общекомандное первое место.

Россия вышла в лидеры после короткой программы у женщин. На счету нашей команды 29 очков. Следом идет Япония с таким же количеством очков, на третьем месте США (27).

Напомним, командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японском городе Фукуока с 11 по 14 апреля.

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева признались друг другу в любви в соцсетях.

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