Генсек ООН потребовал немедленно остановить вооруженное противостояние в Ливии

Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность положением беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливии, подчеркнув, что «ситуация сейчас очень опасна», передает ТАСС.

«Для меня ясно, что нам нужно перезапустить серьезный политический диалог и серьезные переговоры, но это невозможно без прекращения насилия», – отметил генсек ООН.

«Главное, что противостояние немедленно нужно остановить», – заключил генеральный секретарь.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

Тем временем США потребовали от Хафтара прекратить наступление, а в Британии призвали НАТО к действиям.

На опасениях эскалации военного конфликта в Ливии выросли мировые цены на нефть.

Политолог Александр Игнатенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил способность войск Хафтара взять столицу Ливии штурмом.