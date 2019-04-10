Главу представительства ДНР во Франции арестовали по обвинению в сутенерстве

Главу представительства Донецкой народной республики в Марселе Юбер Файяр взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР, рассказал источник.

Файяр был задержан по обвинению в сутенерстве, передает РИА «Новости».

«У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях. Вместе с тем, он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег», – сообщил источник.

По его словам, уже на следующее утро после передачи денег за Файяром приехала полиция. Сейчас глава представительства находится в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс. Сообщается также, что его телефон находится вне зоны доступа.

Известно, что Файяр планировал посетить пятый Ялтинский международный экономический форум и готовился к открытию в конце апреля еще одного представительства ДНР во Франции.

В феврале Украина направляла министерству иностранных дел Италии ноту протеста в связи с открытием в Вероне представительства ДНР.

Помимо Марселя, представительства ДНР открыты в чешской Остраве, итальянском Турине, в Афинах и Хельсинки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об эффекте от работы таких представительских центров ДНР.