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Сестра Ким Чен Ына назвала провокацией планы Сеула отправить медоборудование
Ким Е Чжон назвала провокацией намерение Сеула передать Пхеньяну медоборудование
Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что намерение Южной Кореи передать КНДР медицинское оборудование является оскорблением и провокацией.
Сестра лидера КНДР, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон осудила планы Южной Кореи отправить Пхеньяну медицинское оборудование, расценив их как политическую провокацию и оскорбление государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Это является оскорблением нашего государства, разновидностью политической провокации и серьезным актом посягательства на суверенитет, нарушающим наши государственные законы», – заявила Ким Е Чжон.
Политик пояснила, что за этим «фарсом» скрывается политический расчет Сеула: противопоставить свою «добросовестную позицию» отказу КНДР от подобной помощи. Она обратила внимание на то, что информация об отправке оборудования появилась в южнокорейских СМИ вскоре после инцидента в демилитаризованной зоне, где трое солдат пострадали от взрыва мин, в чем Сеул обвинил Пхеньян.
В среду СМИ сообщили о планах Южной Кореи до конца ноября поставить в северокорейскую больницу оборудование на 6,75 млн долларов. Для этого Сеул добился исключения техники из-под санкций ООН. Ожидалось, что груз будет отправлен через Китай после согласования с Пхеньяном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Южная Корея потребовала извинений от КНДР. Армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе. В КНДР назвали отношения с Южной Кореей прошедшими точку невозврата.