Киев направил Италии ноту протеста из-за открытия представительства ДНР

Украина направила министерству иностранных дел Италии ноту протеста в связи с открытием в Вероне представительства Донецкой народной республики.

По данным пресс-службы МИД ДНР, 9 февраля в итальянской Вероне состоялось открытие второго представительского центра непризнанной республики в Италии и шестого в странах Европы. Председателем центра стал президент «Комитета независимого Венето» заместитель председателя ассоциации «Венето-Россия» Палмарино Дзоккателли, передает РИА «Новости».

«Посольством и МИД Украины в связи с этим проводятся мероприятия политико-дипломатического реагирования: отправлены соответствующая вербальная нота в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций», — говорится в сообщении посольства Украины в Италии в Facebook.

Киев также выясняет юридический статус этого представительства.

Представительства Донецкой народной республики также открыты в чешском Остраве, итальянском Турине, в Афинах и Хельсинки. Власти этих стран, впрочем, отмечают, что данные представительства не носят официального статуса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об эффекте от работы таких центров.