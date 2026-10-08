Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
При пожаре во Владивостоке нашли два тела с признаками насильственной смерти
СК: Подозреваемый в убийстве двух человек при пожаре во Владивостоке задержан
В ходе тушения пожара во Владивостоке обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, подозреваемый в их убийстве задержан, сообщили в следственном управлении СК по Приморскому краю.
«7 октября 2026 года в помещении, расположенном по улице Русская в городе Владивостоке, в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти… Личности потерпевших установлены», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
По подозрению в совершении убийства двух человек задержан местный житель.
Дело завели по статье «Убийство двух лиц». Подозреваемый допрашивается, выясняется мотив преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале жителя Саратовской области арестовали за тройное убийство при пожаре.
В прошлом году СК открыл дело об убийстве после пожара в Петропавловске-Камчатском.