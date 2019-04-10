В Госдуме выступили против идеи ГИБДД увеличить штрафы в шесть раз

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв не согласился с предложением Госавтоинспекции об увеличении до 3 тыс. рублей штрафа за превышение скоростного режима 20-40 км/час, посоветовав вместо этого отремонтировать дороги.

«Пусть сначала дороги приведут в порядок», – заявил Москвичев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в комитете с увеличением штрафов также не согласились.

Между тем, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что штрафы за превышение скорости 20-40 км/час можно повысить в два раза – до 1 тыс. рублей, а за нарушения скоростного режима на 10 км/час наказание должно остаться прежним – 500 рублей.

«Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла», – добавил Лысаков.

Напомним, ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима величиной 20-40 км/час с 500 до 3 тыс. рублей.

В прошлом году правительство России поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по повышению ответственности за нарушения ПДД, в том числе вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. В ГИБДД предложение правительства России о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч поддержали.