Роскосмос отказался признавать главенство США в исследовании Луны

Участие Роскосмоса в любых международных космических проектах возможно только на равноправной основе, заявили в госкорпорации.

Роскосмос считает важным международное сотрудничество в космосе. Примером такого сотрудничества может служить МКС.

Российская госкорпорация заявила, что готова участвовать и в других международных проектах, но только «на равноправной основе» и «при понимании пользы от такой кооперации», передает ТАСС.

Россия в исследовании космоса руководствуется интересами обороноспособности, экономики и науки, говорится в сообщении.

Напомним, директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что только США могут создать международную коалицию, которая обеспечит «возвращение астронавтов на Луну».

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