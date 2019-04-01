Порошенко пообещал присвоить улице в Киеве имя Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко провел в понедельник встречу с вдовой члена Сената США Джона Маккейна Синди, в ходе которой пообещал присвоить имя американского политика одной из улиц в Киеве, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Петр Порошенко отметил историческую важность наследия сенатора Маккейна в деле становления и развития новой независимой Украины. Петр Порошенко сообщил Синди Маккейн о том, что уже в ближайшее время одной из улиц Киева будет присвоено имя сенатора Джона Маккейна – большого друга и адвоката Украины», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Во время встречи Синди Маккейн и Порошенко обсудили выборы президента Украины.

«Дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов состоялся свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности», – говорится в сообщении.

Синди Маккейн находится на Украине в качестве наблюдателя за выборами.

Порошенко принимал участие в церемонии прощания с сенатором и говорил, что собирается назвать в честь Маккейна улицу в Киеве.

Между тем, вполне возможно, что президентские полномочия Порошенко подходят к концу и обещание он выполнить уже не сможет – по итогам первого тура выборов он набирает всего 15,99% голосов против 30% у своего конкурента по второму туру – Владимира Зеленского.