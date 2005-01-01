Вдова Маккейна приехала в Киев наблюдать за выборами президента Украины

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала на Украину в составе делегации для наблюдения за выборами президента, об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

«Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Американские делегаты будут следить за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, отметила пресс-служба.

Синди Маккейн отметила, что ее муж поддерживал Украину, и что Соединенные Штаты должны продолжать поддержку.

Американские наблюдатели будут работать не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.