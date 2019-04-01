В Одессе «евромайдановцы» оскорбляют голосовавших за Зеленского

Активисты одесского «евромайдана» возмущены тем, что жители страны голосовали не за действующего президента Украины Петра Порошенко, а за шоумена Владимира Зеленского, и считают, что сторонники последнего «наплевали» в лицо каждому украинскому военному.

Одна из активистов «евромайдана» Наталья Карташева (Пранжу) заявила, что победа Зеленского – «плевок» в лицо украинским военным, пишет «Таймер Одесса».

«Вы вытерли ноги об могилу каждого, кто погиб, защищая вас… Конченые ублюдочные твари. Можете сегодня ржать, ведь вы 30% из 45% всей Украины больше ничего не умеете, вы потребители, но ржать вам недолго, все адекватные, и в том числе наши западные партнёры, не дадут вам такого шанса прос*ать страну, надругаться над теми, кто меняет ее», – заявила она.

Она выразила уверенность, что Порошенко победит во втором туре.

Лидер одесской группировки «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко назвал сторонников Зеленского «людьми с мышлением аквариумных рыбок».

«Стратегическое мышление – это путь в ЕС, НАТО, это война с Россией, где мы становимся паззлом цивилизации в этой войне, паззлом вместо Польши», – заявил он.

Он заявил, что Порошенко, Яценюк, Аваков и Гройсман вели Украину «в мир европейских стандартов».

Гордиенко сравнил голосующих за Зеленского с людьми, голосующими «за брокколи».

Скандальная одесская активистка «евромайдана» Алена Балаба назвала электорат Зеленского людьми, для которых «в Украине нет войны».

Напомним, по итогам обработки 85% протоколов в первом туре выборов президента Украины лидирует Зеленский, у него 30,34% голосов, за Порошенко отдали голоса 16,02% украинцев.