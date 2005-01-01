Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы»

Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.

«Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует... Но это пока только первый тур», – передает ее слова РИА «Новости».

Отметим, что Наташе Королевой, которая родилась на Украине, закрыли въезд в эту страну. По ее словам, СБУ сочла ее песню «Маленькая страна» «экстремистской».

По итогам подсчета 80% протоколов Зеленский набирает 30,40% голосов, однако этого не хватает для победы в первом туре. Во втором туре ему. Вероятнее всего, предстоит бороться за пост президента с действующим главой государства Петром Порошенко, у которого на данный момент 16,03% голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала расклады перед вторым туром выборов президента Украины.