Песню «Маленькая страна» Королевой на Украине признали экстремистской

Российская певица Наташа Королева объяснила, что ее не пускают на Украину из-за песни «Маленькая страна», которую СБУ признала экстремистской.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями – к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», – приводит слова Королевой НТВ.

В сентябре она рассказала, что подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на Украину. За год до этого она проиграла суд против СБУ, хотя в январе 2017 года Служба безопасности Украины разрешила певице прибыть в Киев на похороны бабушки.

Ей запретили въезд в страну в октябре 2016 года. После этого она назвала СБУ «трусливыми людишками».

Королева имеет украинское происхождение, ее фамилия при рождении – Порывай.