Наташа Королева подала в Европейский суд на власти Украины

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева (Наталия Порывай) подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на Украину.

«Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, она надеется на здравый смысл ЕСПЧ при решении этого дела.

«Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать», – заявила она.

В июле 2017 года Наташа Королева проиграла суд против СБУ, запретившей ей въезд в родную страну. При этом в январе того же года СБУ разрешила Королевой прибыть в Киев на похороны бабушки.

Ей запретили въезд в страну в октябре 2016 года. После этого она назвала СБУ «трусливыми людишками».