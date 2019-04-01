Компьютерный сбой сорвал график работы американских аэропортов

В США несколько авиакомпаний были вынуждены задержать рейсы из-за технических проблем в компьютерной системе, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Задержки вылетов произошли в аэропортах Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Атланты, Майами и Детройта, передает Associated Press.

Как рассказал пресс-секретарь авиакомпании Southwest Airlines Дэн Лэндсон, проблемы связаны с данными, используемыми при планировании полетов. По информации РИА «Новости», вылеты перенесли также авиакомпании Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways и Alaska Airlines. В авиационном агентстве пассажирам рекомендовали связываться с перевозчиками напрямую для получения информации о рейсах и обновлениях.

Ранее неполадки в компьютерной системе уже вызывали сбои в работе американской Delta AirLines. Тогда вылеты были задержаны в аэропортах Лондона, Токио, Рима и Лос-Анджелеса.