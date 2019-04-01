ГИБДД решила ужесточить контроль за деятельностью автошкол

ГИБДД намерена ужесточить контроль за автошколами, в первую очередь запретить обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

Предполагается, что в редакцию указа президента от 1998 года о полномочиях ГИБДД будут внесены некоторые поправки. Так, Госавтоинспекция получит право проверять соблюдают ли автошколы требования к «учебно-материальной базе», а при необходимости отзывать лицензии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект.

Сейчас выдачей лицензий автошколам занимается Рособрнадзор. Но документ действителен только после проверки инспекторами ГИБДД учебных программ, наличия классов, автодрома и выдачи соответствующего заключения. Однако внеплановые проверки, в том числе и по жалобам, пока не предусмотрены.

Поэтому и появляются «серые автошколы», которые сначала показывают ГИБДД всю необходимую учебно-материальную базу, а получив документы, разрывают договоры об аренде земли и помещений, сокращают автопарк и ведут занятия онлайн. В итоге такое обучение сказывается на навыках будущих водителей.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала «Коммерсанту», что введение новых полномочий для инспекторов ГИБДД позволит убрать с рынка «школы-убийцы, торгующие жизнями людей». Данную инициативу уже поддержали Минпросвещения и Рособрнадзор. Предполагается, что против может выступить Минэкономразвития.

В декабре 2018 года в ГИБДД предложили ввести материальную ответственность для автошкол, чьи выпускники стали виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав. Позже зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Госдуме данную идею поддержали.