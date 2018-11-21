В Госдуме поддержали идею наказывать автошколы за плохих выпускников

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал газете ВЗГЛЯД поручение вице-премьера Максима Акимова в адрес ГИБДД ввести материальную ответственность в отношении автошкол, чьи выпускники попали в ДТП в течение двух лет с момента получения прав.

«На сегодняшний день ни одна из автошкол, по моим данным, не была наказана – вне зависимости от результата своей деятельности. Работу автошкол необходимо учитывать и анализировать», – заявил Лысаков.

Если чьи-то выпускники попадают в ДТП чаще выпускников других автошкол, это может свидетельствовать о двух вещах: либо там плохо готовят, либо там обучаются мертвые души – люди, получающие удостоверения, но не проходящие обучение, считает Лысаков.

«Такое тоже бывает: записывают учеников в журналы, проводят по спискам, выписывают им соответствующе документы. В итоге человек не учился, а права левые получил», – пояснил депутат.

Необходимость реагировать на качество работы автошкол Лысаков объяснил также и тем, что обучение считается услугой, а за оказание некачественных услуг должна следовать ответственность, и не только материальная, уточнил он. «Если вы плохо обучаете учеников, если выпускники вашей школы явно попадают в ДТП чаще, чем другие, вы должны нести административную, финансовую и материальную ответственность», – полагает депутат.

В качестве кардинального решения, которое поможет убрать с рынка горе-преподавателей, Лысаков предложил лишать лицензии автошколы, попавшие в черный список. По мнению депутата, лишение лицензии – самый эффективный способ убрать с рынка недобросовестных участников.

Собеседник также отметил эффективность системы саморегулируемых организаций (РСО), по его мнению, данная система могла бы эффективно применяться в системе подготовки водителей. «Это общественное объединение, которое несет коллективную ответственность за каждого члена своей ассоциации. Если один из них подведет по качеству, то ассоциация понесет перед клиентом финансовую и страховую ответственность, а виновник будет удален с рынка и перестанет существовать как игрок», – рассказал депутат.

Напомним, автошколы предложили наказывать за плохую подготовку водителей. ГИБДД поручили проработать вопрос о введении материальной ответственности для автошкол, выпускники которых становятся виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав. Данное поручение было дано вице-премьером Максимом Акимовым после заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.