Автошколы предложили наказывать за плохую подготовку водителей

ГИБДД поручили проработать вопрос о введении материальной ответственности для автошкол, выпускники которых становятся виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Черников рассказал, что поручение дал вице-премьер Максим Акимовано после заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».

«Дано поручение посмотреть и отработать именно ответственность материальную автошкол, которые выпускают водителей, а они в течение двух лет становятся виновниками ДТП. Мы его будем отрабатывать. Та школа, которая выпускает нового водителя в общую структуру автодвижения, должна понимать, что этот водитель должен двигаться с особым контролем», – пояснил он.

Он не сказал, подразумеваются ли какие-либо меры в отношении подразделений ГИБДД, выдавших права.

Ранее автошколы предлагали ввести экзамен на знание правил дорожного движения при замене прав. В ГИБДД сообщили, что не собираются переэкзаменовывать водителей.