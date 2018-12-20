Автошколы предложили ввести экзамен при замене прав

Автовладельцев нужно обязать сдавать тест на здание правил дорожного движения при замене прав, считает директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков.

«Возможно, стоит задуматься над введением обязательного теста на знание ПДД для водителей, которые меняют свое водительское удостоверение после истечения срока его действия», – цитирует ТАСС выступление Калмыкова на IV Конгрессе автошкол в Москве.

Он считает, что это будет способствовать снижению аварийности и повышению уровня подготовки шоферов.

Глава ГИБДД Михаил Черников сказал, что к этой идее нужно отнестись с осторожностью.

«А если он не сдаст данный тест? Тогда права у него отбирать?» – спросил он, отметив, что тестирование водители могли бы проходить добровольно.

Сейчас замена прав проводится раз в десять лет, водитель только проходит медкомиссию.

Ранее на конгрессе автошкол начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков рассказывал о готовящихся изменениях в структуру практического экзамена на права.