Автошколы предложили ввести экзамен при замене прав

Взгляд
20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
Разделы

Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

Использование традиционной мобильной голосовой связи сегодня скорее традиция, чем необходимостьФото: Донат Сорокин/ТАСС
Мобильная связь между различными регионами России должна стоить столько же, сколько и в домашнем регионе. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако высшему законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга. И их жадность – прямая угроза национальной безопасности страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 7 комментариев

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде ответили на требование Германии о возврате трофеев СССР
          Германия призвала Россию вернуть военные трофеиВ Совфеде пригрозили США перекрыть Керченский проливУбийце пауэрлифтера в Хабаровске вынесли приговорЯпония рассекретила материалы переговоров с США по Курилам
          Космонавты на капсуле дырявого «Союза» успешно вернулись на ЗемлюПесков дал оценку заявлениям Порошенко о провокации в Керченском проливеМИД не исключил повторения в Сирии афганского сценария вывода сил США«Неприемлемая лексика» китайских пилотов обидела Канаду
          Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»«Новая церковь» Украины попыталась заказать в России копию посоха святителя ПетраНазвана вероятная причина подозрений Австрии в отношении биатлонистов из РоссииТихоокеанский флот решил помочь Памеле Андерсон

          Главная тема


          «Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

          зенитно-ракетный комплекс


          Турция предложила американцам изучить С-400

          отказ высылать дипломатов


          Австрия указала на отсутствие доказательств вины России в отравлении Скрипалей

          возрождение нацизма


          Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

          Видео

          громкое дело


          В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась соучастница

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Автошколы предложили ввести экзамен при замене прав

          20 декабря 2018, 10:15

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Автовладельцев нужно обязать сдавать тест на здание правил дорожного движения при замене прав, считает директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков.

          «Возможно, стоит задуматься над введением обязательного теста на знание ПДД для водителей, которые меняют свое водительское удостоверение после истечения срока его действия», – цитирует ТАСС выступление Калмыкова на IV Конгрессе автошкол в Москве.

          Он считает, что это будет способствовать снижению аварийности и повышению уровня подготовки шоферов.

          Глава ГИБДД Михаил Черников сказал, что к этой идее нужно отнестись с осторожностью.

          «А если он не сдаст данный тест? Тогда права у него отбирать?» – спросил он, отметив, что тестирование водители могли бы проходить добровольно.

          Сейчас замена прав проводится раз в десять лет, водитель только проходит медкомиссию.

          Ранее на конгрессе автошкол начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков рассказывал о готовящихся изменениях в структуру практического экзамена на права.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............