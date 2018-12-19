В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

Список упражнений для сдачи экзамена на права пополнят после анализа наиболее распространенных причин ДТП, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

«Доля ДТП при движении водителя задним ходом, при парковке, то есть тех умений и навыков, которые проверяются во время экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством на закрытой площадке, составляет менее 2%», – цитирует Гилякова РИА «Новости».

На конгрессе автошкол в Общественной палате он рассказал, что был проведен анализ ДТП, произошедших по вине водителя, и составлен список навыков и упражнений для кандидата в водители на закрытой территории и в городских условиях.

По его словам, планируется, что на закрытых территориях будут проверять разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.

В городских условиях хотят проверять выполнение левых и правых поворотов, проезда перекрестков, разворота на перекрестке и вне его, проезда ж/д переезда, перестроения, обгона или опережения, движения с максимально разрешенной скоростью, проезда пешеходных переходов, мест автобусных остановок, торможения и остановки при движении на различных скоростях, постановки авто параллельно тротуару, остановки и начала движение на подъеме и спуске.

В проекте также подразумевается, что ученик не должен знать заранее маршрут движения во время практической части экзамена.

Гиляков успокоил, что принципиально новых упражнений в экзамен не введут. В то же время некоторые из них (змейка и поворот на 90 градусов) будут исключены. При этом поворот на 90 градусов будут проверять не на закрытой площадке, а в городских условиях при движении на перекрестке.

«Предусматривается проведение проверки ряда первоначальных навыков управления в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твердым покрытием», – добавил Гиляков.

В начале декабря председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев рассказывал, что претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час.

В августе стало известно, что МВД разработало законопроект, согласно которому экзамен на получение водительских прав ужесточится в связи с объединением «Города» и «Площадки» в одну общую практическую часть.