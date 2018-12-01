В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена

Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, сообщил председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев.

Согласно проекту реформы соответствующего экзамена, предполагается снять запрет на езду ученика на автомагистралях. В МВД ранее говорили, что с учетом развития улично-дорожной сети и наличия автомобильных дорог, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, ограничение на учебную езду по ним устарело.

Лобарев, возглавляющий «Гильдию», которая объединяет автошколы 58 регионов России, отметил, что в скандинавских странах и в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 километров в час, поскольку будущие водители должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях.

«После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время в России всего 17% от общего времени обучения вождению уделяется управлению авто в реальных условиях. Реформа экзамена должна исправить эту ситуацию, сказал Лобарев.

В августе Минтранс и Минобрнауки выступили против реформы экзамена по вождению.