В ГИБДД высказались о переэкзаменовке для водителей при замене прав

ГИБДД не собирается переэкзаменовывать водителей, меняющих права, этот вопрос только обсуждался в профессиональном сообществе, заявил представитель Госавтоинспекции.

Проведение переэкзаменовки предложили автошколы, ссылаясь на множество изменений в Правилах дорожного движения и отмечая, что много водителей не отслеживают эти новации.

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и, соответственно, изменений в законодательство не планирует», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Проводить переэкзаменовки предложили автошколы, сославшись на множество новаций ПДД и тот факт, что множество водителей «не успевают либо не считают нужным отслеживать» изменения в законах. Вопрос был поднят на IV Конгрессе автошкол России.

В ГИБДД отметили, что участники дискуссии на IV Конгрессе автошкол России согласились, что «проведение экзамена может быть целесообразным, но исключительно в добровольном порядке на безвозмездной основе, не привлекая при этом ГАИ».

Ранее сообщалось, что Список упражнений для сдачи экзамена на права пополнят после анализа наиболее распространенных причин ДТП.