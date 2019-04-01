Воспитанников детсада в Самаре заразили гепатитом

В Самаре проводится проверка по факту заражения шести воспитанников детского сада вирусом гепатита А.

«В детском саду №306 выявлено шесть случаев заболевания гепатитом А у детей, одному педагогу установлен ложноположительный диагноз. Дети госпитализированы», – сообщили в департаменте образования города.

Корпус детского сада полностью закрыт, в настоящее время там проводятся противоэпидеомологические мероприятия, передает РИА Новости.

Сотрудники департамента назначили служебную проверку из-за происшествия. Следователи также уже начали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СУСК по региону.

Специалисты Роспотребнадзора по Самарской области контролируют ситуацию. В настоящий момент в детском саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды.

Работа учреждения временно приостановлена до выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, гепатит А – острое инфекционное заболевание печени. Вирус хорошо передается через пищу и воду.

В конце прошлого года сообщалось, что в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы гепатитом С заразились 26 пациентов. Предполагается, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в медучреждении.