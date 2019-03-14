Власти рассказали, когда начались заражения онкобольных детей гепатитом С

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что проблемы заражения детей с онкозаболеваниями гепатитом С в регионе появилась больше десяти лет назад.

«Если вернуться к истории этой проблемы, она началась не вчера и не сегодня, не год назад. Эта проблема, которая систематически преследует детей, связанных с этим онкологическим заболеванием. Там, где многократные операции переливания крови, эта проблема постоянно возникает. Первый случай появился в 2008-2009 году. К счастью, это заболевание излечимо, но это очень серьезный повод задуматься, почему это произошло, что с этим делать», – цитирует Орлова РИА «Новости».

Губернатор отметил, что проблему решают вместе со специалистами Минздрава, по его словам, были составлены «индивидуальные маршруты лечения по каждому ребенку».

«Мы этой темой занимаемся. Самым внимательным образом ее изучили, выделили средства из бюджета не только на лечение, но и на профилактику, чтобы не было рецидивов. Выделяем достаточное количество средств для того, чтобы оборудовать станцию переливания крови», – сказал Орлов.

У онкобольных детей, зараженных гепатитом С, не выявлено структурных нарушений печени, сообщил, между тем, пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главврача Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) Руслана Белоуса.

«Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными гемотрансфузиями (от 5 до 118 раз) в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций. Согласно заключению из НИИ детских инфекций, высокой биохимической активности ни у кого из больных не установлено», – приводится цитата специалиста.

При этом отмечается, что структурных нарушений печени, которые вызывает вирус, ни у одного ребенка не было выявлено, поэтому противовирусных препаратов проконсультированным детям не назначили.

Также газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на родителей заболевших детей, что число заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы «составляет на данный момент более 100, а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года».

Напомним, депутат регионального Законодательного собрания Сергей Труш сообщал, что дети с онкологическими заболеваниями, проходившие лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, были заражены гепатитом С.