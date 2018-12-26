Детей с онкологией заразили гепатитом C в больнице Амурской области

В Амурской области дети с онкологическими заболеваниями, проходившие лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, были заражены гепатитом С, рассказал депутат регионального Заксобрания Сергей Труш.

Родители 26 детей рассказали парламентарию о заражении гепатитом С, по словам депутата, все случаи объединяет то, что все дети в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы, передает РИА «Новости».

Труш пояснил, что у кого-то из детей брали кровь на анализ, а кто-то проходил переливание крови. Самый младший из зараженных родился в 2017 году, среди инфицированных также есть подростки 2003, 2004 года рождения и малыши 2013-2015 года рождения.

«Все являются пациентами гематологического отделения, в разной степени у них есть онкология», – сказал Труш.

В минздраве региона ситуацию отказались комментировать.

В СУ СК по Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» в детской больнице, сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено после получения материалов проверки Роспотребнадзора.

Осенью 2018 года среди воспитанников академии ФК «Спартак» были выявлены случаи заражения гепатитом А.