Роспотребнадзор начал расследование по гепатиту в академии «Спартака»

Московское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по делу о выявленном среди воспитанников академии ФК «Спартак» гепатите А, в отношении владельца столовой, находящейся в академии, возбуждено административное дело.

«В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» направлены в суд. Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой», – сообщается на официальном сайте надзорного органа.

На данный момент в учреждении проводится медицинский осмотр и забор материала у детей и сотрудников для исследований.

Академии также выписали предписание о дополнительных эпидемиологических мероприятий, включая ограничения на посещение на 35 дней, медицинское наблюдение и профилактические прививки.

31 октября воспитанникам академии ФК «Спартак» запретили участвовать в соревнованиях и других массовых мероприятиях из-за выявленных случаев заболевания гепатитом А, сообщается на сайте клуба.