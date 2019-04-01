Нефть подорожала из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на ожиданиях снижения предложения сырья из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы, а также падения числа действующих буровых установок в Штатах до минимума почти за год.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,9%, составив 68,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,73%, составив 60,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».