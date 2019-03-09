Во Флориде домашние собаки насмерть загрызли ребенка

В американском городе Хай Спрингс в штате Флорида две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку, пишет местный новостной портал News4jax со ссылкой на сообщение офиса шерифа округа Алачуа.

Уточняется, что нападение произошло на территории семейной собственности, женщина пыталась защитить ребенка, но он умер на месте от полученных травм. Бабушку госпитализировали, передает РИА «Новости».

Представитель офиса шерифа Бретт Роденизер сказал, что расследование трагедии продолжается, планируется установить факты, которые привели к нападению.

Собак забрала служба по контролю за животными. В течение 10 дней их будут проверять на бешенство, а после этого усыпят.

По данным СМИ, одна из собак является помесью американского стаффордширского терьера, а другая – помесью лабрадора. В общей сложности в семье жили шесть собак, все они содержались в просторных чистых вольерах и выглядели здоровыми.

Оставшиеся четыре собаки также будут находиться у службы по контролю за животными до окончания расследования.

В сентябре в Приозерском районе Ленинградской области овчарка укусила девятилетнюю девочку в область шеи, от полученной травмы ребенок умер.