Арестовали обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Басманный суд Москвы поместил под арест подростка-фигуранта уголовного дела об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 мая», – сообщили ТАСС в суде.

Ранее на тот же срок был арестован предполагаемый исполнитель преступления Абдулазиз Абдулазизов.

В четверг СК сообщал о задержании подозреваемых в убийстве следователя в Подмосковье Евгении Шишкиной.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября рано утром у своего дома в Красногорском районе Подмосковья. Следственный комитет сообщал, что убийство было совершено, чтобы помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной.