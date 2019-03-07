Скончался академик РАН и научный руководитель НИИ Семашко Олег Щепин

Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и академик Российской академии наук Олег Щепин скончался в возрасте 86 лет.

Щепин является создателем научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения, сообщается на сайте Минздрава.

Щепин родился 6 апреля 1932 года в деревне Николаевцы Костромской области. В 1955 году окончил Пермский государственный медицинский институт, где работал врачом, ассистентом кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. С 1963 до 1967 года был сотрудником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работал в странах Африки и в штаб-квартире ВОЗ в Швейцарии.

В 1981 году стал первым заместителем министра здравоохранения СССР, а с 1988 по 2013 годы являлся директором Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, а позже – научным руководителем института. В 2013 году стал академиком РАН.