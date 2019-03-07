Потомка Пушкина избили в Москве

Потомка русского поэта и прозаика Александра Пушкина графа Андрея Де Торби избили в Москве, сообщают СМИ.

Де Торби сообщил в полицию об инциденте 5 марта; он заявил, что на него напал мужчина, представившийся сотрудником полиции, передает РЕН-ТВ.

Заявитель отметил, что злоумышленник пригрозил ему пистолетом и ударил по лицу. После обращения правоохранительные органы начали проверку.

По данным телеграм-канала Baza, пострадавший сообщил, что нападение произошло в Измайловском парке. По этим же сведениям, нападавший был в гражданской одежде, без знаков отличия.