Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.36 комментариев
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в попытке отравления летчиков
Южный окружной военный суд рассматривает дело уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке массового отравления выпускников авиационного училища в Армавире.
Прокурор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил для Егора Семенова пожизненное лишение свободы, передает РИА «Новости». Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.
Судебный процесс по делу Семенова проходит в закрытом режиме с января 2025 года. Уроженец Мелитополя Семенов обвиняется по статьям о государственной измене и террористическом акте.
Следствие считает, что в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а год спустя был завербован спецслужбами Украины и получил задание организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. За это ему обещали 400 тыс. рублей, однако денег он не получил.
Семенов приобрел не менее 200 флаконов раствора медицинского препарата, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка и торт, которые были отравлены и доставлены в ресторан для передачи летчикам. Неизвестное происхождение посылки заставило летчиков передать ее правоохранителям, где экспертиза подтвердила наличие яда.