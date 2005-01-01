Кот в Британии принес с прогулки пакет с деньгами

Кот-клептоман по кличке Тео из британского города Ипсвич решил исправить финансовое положение своей хозяйки и принес с прогулки пакет с деньгами.

Хозяйка Рэйчел Друэ рассказала Би-би-си, что кот уже приносил домой игрушки, рождественские украшения и зарядные устройства. Однажды женщина даже пошутила, что было бы не плохо, если бы питомец принес домой деньги. Кот воспринял слова хозяйки всерьез и в следующий раз вернулся с прогулки с пакетом с наличными.

В полиэтиленовом пакете женщина насчитала 25,70 фунта стерлингов (около 2,1 тыс. рублей). К счастью, к нему прилагалась записка с адресом владельца – им оказался сосед женщины. Деньги, как выяснилось, были оплатой для молочника. Друэ пришлось идти к соседу и извиняться за кота. Пострадавший оказался человеком с чувством юмора и простил пушистого клептомана.