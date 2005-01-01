Танк «Армата» решили оборудовать санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе «Армата», появились санузлы, сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Баранов сообщил, что одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины, и основное ограничение здесь – отсутствие возможности «справлять естественные надобности», передает ТАСС.

То есть в танке есть «вода и сухой паек», однако «все остальное (...) не предусмотрено».

Эту проблему «удалось решить только в машинах на платформе «Армата».

По его словам, в данном танке «изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО – средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет».

«Армата» – это тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично продемонстрирован на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.

Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Ранее стало известно о российской разработке «конкурента «Арматы».

До этого сообщалось, что французы создали пушку «для уничтожения «Арматы».