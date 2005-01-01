В Иране открыли участок международного транспортного коридора «Север – Юг»

Президент Ирана Хасан Роухани принял участие в церемонии открытия нового участка железной дороги между городами Решт и Казвин, который станет составной частью международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщила пресс-служба иранского лидера.

Церемония открытия состоялась в иранской провинции Гилян. Первый поезд из Решта отправился в город Мешхед, передает ТАСС.

На строительство железной дороги, по данным IRNA, было затрачено 18,5 трлн риалов (около 440 млн долларов).

Международный транспортный коридор «Север – Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что новый транспортный коридор «Север – Юг», который составит конкуренцию маршруту через Суэцкий канал, даст колоссальные выгоды России.