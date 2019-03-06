В Кремле прокомментировали историю с отображением Крыма в картах Google

В Кремле рассчитывают, что на различных картах разных сервисов российская принадлежность Крыма будет отражаться правильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для Кремля, конечно, имеет значение (то, как обозначается Крым на картах): Крым – один из регионов Российской Федерации», – пояснил он, передает ТАСС.

Он напомнил, что Google, допустивший ошибку в отображении принадлежности Крыма у некоторых своих пользователей, является зарубежным сервисом.

«Мы, безусловно, ожидаем, что с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно», – отметил Песков.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google, чтобы обсудить нарушение Конституции в связи с отображением принадлежности Крыма на картах. В Google признались, что принадлежность Крыма иногда может неправильно отражаться на ее картах для российских пользователей.

Позднее Google сообщил, что исправил ошибку в отображении.