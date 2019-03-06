На Кубани заявили, что пистолет открывшего стрельбу подростка был игрушечным

Подросток расстрелял школьников на Кубани из игрушечного пистолета, заявил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«Вначале говорилось, что пистолет пневматический. Когда разобрались, нашли пластиковые пули, досконально, без эмоций, по сути, это игрушка, продается в игрушечном магазине. Пистолета самого не было», – пояснил Бабенков, передает ТАСС.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. В школе усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что на Кубани подросток напал с пневматическим пистолетом на школьников, пятеро учащихся получили ранения. Причиной инцидента предварительно называют бытовой конфликт.