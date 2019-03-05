Названа причина стрельбы в школе на Кубани

Подросток на Кубани расстрелял сверстников в школе из-за бытового конфликта, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«4 марта в 11.30 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел на бытовой почве вне учебного заведения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Также в ГУМВД отметили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Темрюкскому району проводят проверку по факту происшествия.

В пресс-службе районной администрации сообщили, что подросток требовал денег у пострадавших.

«По предварительной информации, подросток требовал деньги у учащихся школы в районе продуктового магазина, куда они выбежали во время перемены. А выстрелы произвел, получив отказ от детей», – сообщили в администрации, передает ТАСС.

По тем же данным, подросток не пришел 4 марта на два первых урока в школу. На большой перемене директор и завуч узнали, что у него есть с собой оружие, он отказался отдать пистолет, в школу вызвали его мать.

Ранее сообщалось, что на Кубани подросток напал с пневматическим пистолетом на школьников, пятеро учащихся получили ранения.