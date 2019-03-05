Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

На этой неделе в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, что может привести к ухудшению состояния метеозависимых людей, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозу ожидается, что с 5 по 7 марта давление увеличится с 728 до 753 мм ртутного столба. В праздничные дни, с 8 по 10 марта, давление опустится до 740-743 мм рт. ст. Отмечается, что для Москвы нормой для столицы является 748 мм рт. ст., пишет ТАСС.

«Такие резкие скачки давления характерны для марта. Они могут повлиять на метеозависимых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – предупредила Паршина.