Минздрав предложил штрафовать за некачественную медицинскую помощь

Министерство здравоохранения предложило ввести административную ответственность за оказание медицинской помощи, не соответствующей критериям качества.

В частности, Минздрав предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 тыс. до 70 тыс. рублей – для юридических лиц за невыполнение обязанностей создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки ее качества.

Под созданием таких условий подразумеваются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, организационного и информационного характера, обеспечивающие оказание медицинской помощи в соответствии с критериями оценки качества медицинской помощи.

Действие закона может быть распространено на должностных лиц медицинских организаций и должностных лиц органов государственной власти субъекта России в сфере охраны здоровья. Планируемый срок вступления в силу – январь 2022 года, передает РИА «Новости».