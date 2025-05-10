Президент Республики Сербской Додик рассказал о встречах с Путиным во время визита в Москву

Tекст: Вера Басилая

Додик сообщил, что прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что встречался с российским лидером в рамках протокольных мероприятий неоднократно.

В ходе этих встреч, как подчеркнул Додик, удалось обсудить важные темы, которые уже поднимались на их официальной встрече несколько недель назад.

Додик также пояснил, что количество встреч определялось возможностями протокола и временными рамками программ мероприятий.

Напомним, Милорад Додик прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником.

