Яковенко прокомментировал обвинения британских СМИ в шпионаже

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что журналисты Mail on Sunday, обвинившие его в шпионаже, могли «в одну минуту» проверить информацию и убедиться в ее ложности.

«Британцы могли спокойно позвонить американцам, и американцы бы им точно ответили, что все это ложь. Так что это реалии британской прессы и британской политической жизни», – передает слова посла РИА «Новости».

Яковенко отметил, что посольство намерено обсудить возникшие из-за публикации вопросы и получит «исчерпывающие ответы» от британских властей.

«Речь идет в данном случае о престиже Великобритании, о двусторонних отношениях. Как вообще можно выстраивать с этой страной отношения в условиях отсутствия политической культуры и, если хотите, элементарных журналистских приличий», – добавил дипломат.

Накануне диппредставительство России выступило с заявлением, в котором отметило, что посол Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за клевету.

Ранее газета Mail on Sunday написала, что депутаты Палаты общин британского парламента потребовали от главы МИД страны Джереми Ханта изучить якобы имевшие место связи Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.