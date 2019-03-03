Посла России в Британии проверят на связи с КГБ и ГРУ

Депутаты Палаты общин британского парламента потребовали от главы МИД страны Джереми Ханта изучить якобы имевшие место связи посла России в Соединенном Королевстве Александра Яковенко с КГБ и ГРУ, пишет The Mail on Sunday.

По данным издания, запрос направили консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин. «Мы знаем, что Россия существенно увеличила число своих шпионов в Соединенном Королевстве с момента окончания холодной войны. Потенциально, что могло бы быть лучше, чем иметь одного из своих на должности посла? Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник», – заявил Сили.

The Mail on Sunday со ссылкой на собственное расследование также сообщает, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.

Газета ссылается на официальные документы о составе сотрудников советского постпредства при ООН в Нью-Йорке за 1985 и 1986 годы. Из них следует, что Яковенко покинул свою должность в постпредстве и вернулся в Москву, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов. Британская газета подчеркивает, что в то время источники американских СМИ в администрации президента Рональда Рейгана утверждали, что эта высылка «станет сокрушительным ударом по КГБ и ГРУ в Нью-Йорке» и затронет «старших офицеров (советской) разведки».

Всего в 1986 году на фоне советско-американского противостояния в ответ на высылку из СССР 30 обвиненных в шпионаже американских дипломатов власти США выслали 80 сотрудников советских диппредставительств в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

В прошлом году Яковенко заявил, что власти Великобритании пытаются любой контакт с российскими дипломатами превратить в «некую токсичную историю».

Яковенко с 2011 года занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании.