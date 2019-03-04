Гуайдо вернулся в Каракас

Лидер оппозиции Венесуэлы, провозгласивший себя президентом, Хуан Гуайдо приземлился в аэропорту Каракаса.

«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к городу», – написал он в своем Twitter.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон предостерег руководство Венесуэлы на случай задержания Хуана Гуайдо. В ЕС также заявили о «неприкосновенности» Гуайдо.