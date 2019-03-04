Болтон пригрозил властям Венесуэлы на случай задержания Гуайдо

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предостережением руководства Венесуэлы на случай задержания лидера оппозиции, самопровозглашенного «президента» Хуана Гуайдо, которого США признают легитимным врио главой государства.

«Временный президент Хуан Гуайдо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Любые угрозы или действия против его безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества», – написал Болтон в Twitter.

Ранее Болтон заявлял, что США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы, и обвинил Вашингтон в стягивании вооруженных сил.